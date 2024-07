Liste d'attesa, interpellanza D'Amico (Patto per l'Abruzzo): "Tempi lunghissimi, i cittadini pagano la politica degli annunci"

Continuano ad alimentare polemiche i numeri delle liste d'attesa con quelle di Pescara riportate dal nostro giornale e che vedono diverse prestazioni, per le visite non urgente, chiedere attese anche di ben oltre un anno.

A intervenire nel dibattito è anche il consigliere regionale d'opposizione Luciano D'Amico che annuncia un'interpellanza al presidente della Regione Marco Marsilio e l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, “al fine di fare luce sul reale stato delle liste d’attesa nelle Asl abruzzesi e sul rispetto delle normative vigenti per la prenotazione delle visite e degli esami presso i centri unici di prenotazione (cup)”.

“Attualmente, nonostante gli annunci dell’assessore e del presidente – incalza -, che più di una volta hanno parlato di investimenti milionari per contrastare il fenomeno, i cittadini sono alle prese con liste d’attesa lunghissime e un sistema sanitario inefficiente, che sarà messo ancora più a rischio dai tagli e dai piani di rientro per colmare i buchi economici delle Asl”.

“In questo contesto di incertezza, inoltre, dal dibattito stampa tra il deputato D’Alfonso e i direttori delle quattro Asl abruzzesi, apprendiamo con preoccupazione che vi sarebbero delle anomalie nell’archiviazione delle richieste per le visite. Anomalie che darebbero vita a delle pre-liste che non risulterebbero nel computo dei dati trasmessi dalla Regione al ministero e che quindi andrebbero a edulcorare il reale stato delle liste di attesa in Abruzzo. Riteniamo che l’argomento – conclude il consigliere regionale - debba essere affrontato con dovizia di dati e carteggi all’interno del consiglio regionale e, senza dubbio, posso già sostenere che se le risposte fornite non saranno adeguate alla chiarezza che la Regione Abruzzo deve ai cittadini porteremo il caso anche all’attenzione della commissione vigilanza del consiglio regionale”.