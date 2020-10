Le precisazioni della lista civica "Amare Pescara": "Siamo fuori dalla maggioranza di centrodestra"

Il fondatore e presidente della lista civica Piacentino D'Ostilio ha fatto sapere che la lista "Amare Pescara" è fuori dal consiglio comunale. D'Ostilio interviene dopo la conferenza stampa di ieri e dopo le parole del vicepresidente del consiglio comunale Fiorilli, che è stato eletto all'interno della lista, e che invece ha confermato la fiducia all'amministrazione Masci.

Il consigliere Berardino Fiorilli, eletto come indipendente nella lista civica "Amare Pescara" non è mai stato e non è del movimento, la lista civica ha abbandonato la maggioranza e lui potrà continuare a fare il consigliere parlando a titolo personale oppure dovra' trovare altra collocazione. Amare Pescara è fuori dal consiglio comunale