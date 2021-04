L'appello dell'assessore regionale Liris: "Lo sport può e deve ripartire, palestre e impianti devono riaprire"

Lo sport deve ripartire in sicurezza, rispettando i protocolli esistenti che permetteranno a palestre e impianti di riattivare le attività. Lo ha detto l'assessore regionale allo sport Liris, intervenendo in merito al dibattito sulle riaperture che dovrebbero scattare dal mese di maggio.

Far ripartire lo sport, spiega Liris, sarebbe un segnale importante per uno dei settori più colpiti dalla pandemia e che, attualmente, è privo di date e prospettive certe:

La linea del nostro partito è chiara e la sostengo con grande forza riaprire in sicurezza gli impianti, le piscine, le palestre, i centri polivalenti. Solo così un settore fondamentale per la nostra economia potrà tornare a camminare e a rappresentare anche quel presidio di socialità indispensabile in questo momento di crisi. Abbiamo ben presenti le necessità legate al contenimento del contagio.