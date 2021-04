Cambia il limite di velocità in via di Sotto: 40 km/h lungo tutto l'asse stradale tranne che nella zona della scuola

A seguito del tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina in Comune, presieduto dal sindaco Masci assieme all'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Luigi Albore Mascia, al presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, ai dirigenti dei settori viabilità e lavori pubblici Giuliano Rossi e Fabrizio Trisi, e al comandante della Polizia municipale colonnello Danilo Palestini, si è deciso di modificare il limite di velocità in via di Sotto, che passa a 40 km/h per tutto l'asse stradale tranne che nella zona della scuola, dove rimarrà in vigore il limite di 30 km/h.

L'amministrazione ha così recepito le richieste arrivate dal consiglio comunale, mantenendo però come priorità la sicurezza e l'incolumità pubblica anche alla luce dei gravi incidenti avvenuti negli anni lungo via di Sotto.

La stragrande maggioranza dei pescaresi, così come eloquentemente testimoniato dai dati statistici raccolti dalla Municipale, si sono attenuti al rispetto delle regole. Un’esigua minoranza di poche decine di automobilisti ha invece violato e persino a più riprese i limiti di velocità, in alcuni casi con una preoccupante serialità, sia di giorno sia di notte. Una percentuale scesa oggi al 2,88%.

Le sanzioni comminate dal dispositivo, prosegue il Comune, derivano quindi dall'elusione delle norme del codice della strada, oltre che dalla mancanza di buon senso e di rispetto per gli altri, e quindi si è deciso di mantenere il limite a 30 km/h nella zona del plesso scolastico con in funzione l'autovelox h24.

La filosofia politica della sicurezza, che passa attraverso i lavori di risistemazione della zona, interesserà tutti i plessi scolastici cittadini per il quali sarà progressivamente esteso il limite del 30 km/h.