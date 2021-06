La senatrice Licia Ronzulli (Forza Italia) in visita a Pescara

La responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati sarà in città venerdì 2 luglio per una serie di incontri con gli amministratori locali azzurri

La senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, sarà a Pescara venerdì 2 luglio per una serie di riunioni con gli amministratori locali azzurri. Il primo appuntamento sarà alle ore 11, in Comune, dove la Ronzulli verrà ricevuta dal sindaco Carlo Masci per poi incontrare gli assessori e i consiglieri comunali eletti nelle liste di Forza Italia.

Alle ore 12 la senatrice visiterà il centro vaccinazioni di via Tirino. Alle ore 13 seguirà un incontro con i parlamentari abruzzesi, i sindaci, i consiglieri regionali e comunali e i dirigenti di Forza Italia in Abruzzo. L’ultimo appuntamento è previsto per le ore 15.30, quando la Ronzulli incontrerà, nella sede pescarese del consiglio regionale, una rappresentanza di balneatori guidata da Riccardo Padovano.