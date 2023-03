Ennesimo suicidio nelle carceri abruzzesi, Licheri (Sinistra Italiana): "Situazione inaccettabile"

«La situazione è gravissima e sarebbe ora che la politica finalmente intervenga, questo è solo l'ennesimo caso».

A parlare è Daniele Licheri, segretario regionale di Si Abruzzo che commenta il suicidio di un giovane detenuto nel carcere di San Donato a Pescara.

L'estremo gesto è stato compiuto ieri pomeriggio, domenica 5 marzo.

«Mi unisco all'appello del sindacalista del Sinappe, Giuseppe Di Domizio, che sottolinea la gravità della situazione», aggiunge Licheri, «il carcere non è un bidone dell'immondizia in cui nascondere tutti gli scarti della società sperando che la situazione poi si autorisolva. Cosi gli istituti penitenziari che ricordo sono di riabilitazione e non punitivi, anche se l'attuale governo con il caso Cospito sta affermando il principio di uno Stato vendicativo verso chi commette errori, diventano delle vere e proprie polveriere. A Pescara poi oltre ad ammassare più persone di quelle consentite costituendo una sovraffollamento ingestibile, abbiamo quasi il 60% della popolazione con problemi psichiatrici stiamo davvero accendendo la miccia in questa polveriera. Se la democrazia di un Paese si misura anche dalla condizione delle proprie case circondariali possiamo tranquillamente affermare che siamo tra gli ultimi in Europa».

Questa la conclusione di Licheri: «Chi ha problemi va aiutato, chi è malato va curato, invece qui trasformiamo le persone in vecchi oggetti rotti da buttare via. Io lo ripeto da anni, e sono stanco di assistere a suicidi, episodi di violenza grave e sfinimento di chi lavora lì. Sono luoghi poco salubri sia per detenuti sia per tutto il personale e non è più accettabile questa situazione: servono risorse subito e soprattutto serve un piano di riorganizzazione nazionale perché cosi è inaccettabile. Ma dubito purtroppo che il ministro Nordio abbia questo tra le sue priorità, men che meno il nostro presidente Marsilio».