Lettera aperta di Masci e Santilli per la riapertura delle scuole: "Inizia un anno scolastico che rimarrà nella storia"

Il sindaco di Pescara Masci e l'assessore e vicesindaco Santilli hanno scritto una lettera aperta agli alunni e studenti, ed alle rispettive famiglie, in occasione della riapertura delle scuole che lo ricordiamo è fissata per domani 24 settembre in Abruzzo.

Gli amministratori sottolineano come l'anno scolastico che sta per iniziare rimarrà nella storia e nel ricordo di tutti, in quanto segnato da un'emergenza sanitaria continua e che per ora non sembra cessare, che ha da mesi sconvolto e stravolto le abitudini di vita di tutti. La riapertura delle scuole, evidenziano Masci e Santilli, ha una duplice valenza: da un lato un tentativo di ritornare alla completa normalità, dall'altro quello di non interrompere il processo formativo ed educativo fondamentale per i nostri figli:

Le difficoltà affrontate per garantire il rientro in aula nelle migliori condizioni di sicurezza le conoscete tutti, a riprova del costante impegno di questa amministrazione che non si è risparmiata in energie, tempo e risorse, pur di garantire agli studenti e ai genitori il rispetto di tutte le precauzioni d'ordine sanitario, gli spazi e la vivibilità. Era impensabile che si potesse ottenere tutto e subito, soprattutto in un quadro sanitario senza precedenti e in continua evoluzione, ma gli sforzi per fare il meglio possibile sono stati intensi e continui. I disagi, per quanto ridotti, sono inevitabili in una situazione del tutto nuova, ma abbiamo lavorato per limitarli.

Masci e Santilli hanno infine augurato un sereno anno scolastico a tutti, ricordando che la buona scuola fa buoni cittadini e contribuisce sicuramente a rendere Pescara una città migliore.