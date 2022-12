Ufficiale l'ingresso di Leonardo D'Addazio in consiglio regionale, sarà rappresentante dell'area Vestina

Leonardo D'Addazio entra ufficialmente in consiglio regionale al posto dell'uscente Guerino Testa che ha rassegnato le dimissioni.

E a D'Addazio dà il suo benvenuto il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

«La presidenza del consiglio regionale saluta l’ingresso in aula del neo-consigliere regionale Leonardo D’Addazio, subentrato all’amico e collega Guerino Testa, che ha rassegnato le dimissioni per assumere un incarico di pari importanza, attraverso il quale avrà la possibilità di continuare a collaborare con il governo regionale nell’interesse del nostro Abruzzo. Al collega D’Addazio va il benvenuto dell’intero consiglio regionale e dell’ufficio di presidenza», dice Sospiri al termine della breve seduta del consiglio regionale che ha decretato la surroga dell’uscente consigliere onorevole Testa, eletto alla Camera dei deputati, al quale è subentrato il primo dei non eletti nella lista Fratelli d’Italia ovvero Leonardo D’Addazio.

«Sono certo che il collega D’Addazio», aggiunge Sospiri, «saprà dare un contributo fondamentale all’azione del governo Marsilio, inserendosi perfettamente all’interno di una macchina in corsa che si prepara ad aprire un anno strategico nel quale realizzeremo grandi progetti per l’Abruzzo. E D’Addazio porterà con sé e saprà ben rappresentare le istanze di quell’area vestina che è costantemente sotto la lente d’ingrandimento del governo regionale per il rilancio di Penne, della sua economia e dell’intera area vestina».