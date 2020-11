Sospiri annuncia: "Pubblicate le leggi per le imprese colpite dalla pandemia"

Pubblicate le leggi per le imprese colpite dalla pandemia del Covid 19. L'annuncio è stato dato da Lorenzo Sospiri. Si tratta di due norme che, come spiega il presidente del consiglio regionale, "recano importanti investimenti e ulteriori risorse in favore di imprese e partite iva colpite dalla pandemia". Ecco le sue dichiarazioni:

"Adesso bisogna spingere la macchina amministrativa affinchè le categorie interessate trovino ristoro immediato attraverso queste importanti risorse. Nel frattempo l'assemblea legislativa continua a lavorare su altri comparti, come quello sciistico, che hanno avuto gravi danni dall'emergenza coronavirus".

La prima legge reca una serie di misure economiche di sostegno a diverse categorie interessate dalla pandemia, come le micro e piccole imprese, che vedono rifinanziato il fondo istituito nel "Cura Abruzzo 1" di ulteriori 6 milioni di euro. Altre misure riguardano le categorie dei fotografi, delle istituzioni culturali, l'Aeroporto d'Abruzzo, i centri diurni per i disabili, i sostegni per gli inquilini delle case popolari delle aree del sisma.

Il secondo provvedimento dispone misure pari a 30 milioni di euro per dare ulteriore copertura finanziaria ai contributi a fondo perduto, previsti nel Cura Abruzzo 2, destinati alle attività produttive e commerciali colpite dalla pandemia. Tra le altre finalità ci sono gli sconti sugli abbonamenti ai mezzi di trasporto degli studenti tra gli 11 e i 26 anni residenti nei Comuni con meno di 5mila abitanti.