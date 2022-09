Il consiglio regionale approva legge che istituisce il “servizio di psicologia di base”

Una legge sulla psicologia di base allo scopo di garantire supporto psicologico.

È quella che è stata approvata nel corso del consiglio regionale che si è tenuto oggi, martedì 27 settembre.

A far dell'approvazione è il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega.

«Durante il consiglio regionale di oggi abbiamo approvato un’importante legge che istituisce il “servizio di psicologia di base” per colmare una lacuna legislativa non più rinviabile, specie dopo lo stress psicologico accentuato dalle difficoltà pandemiche come lockdown, distanziamenti sociali e restrizioni della libertà personale», sottolinea D'Incecco, «sono contento di essere uno dei primi firmatari di questa legge perché migliorerà il benessere psicofisico degli abruzzesi e potrà essere uno strumento utilissimo per il lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri. Questo intervento legislativo ci metterà pari con tante altre regioni».