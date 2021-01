Una legge regionale per rilanciare il turismo equestre, Sospiri ufficializza la proposta. Il presidente del consiglio regionale si è già confrontato al riguardo con Franco Recchia, vice presidente del comitato Abruzzo della Federazione Italiana Sport Equestri, l’avvocato Davide Tagliente e la Federazione Italiana Turismo Equestre Abruzzo.

“Passa anche attraverso la valorizzazione dello sport equestre e dei percorsi dedicati sui nostri tratturi l’attività di promozione del turismo abruzzese, strettamente connesso al turismo enogastronomico. Valorizzazione che andremo a sostenere attraverso una legge ad hoc, ‘Disposizioni regionali per il Turismo Equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi’. Un settore che conta su un potenziale bacino di utenza europea forte di circa 30 milioni di cavalieri appassionati di Turismo Equestre, secondo i dati di Fieracavalli 2019”.

Per Sospiri “la crisi, anche economica, che ha pesantemente colpito tutto il comparto turistico generata dall’emergenza da Sars-Cov-19, ci impone di potenziare il sistema dell’incoming in Abruzzo, sfruttando tutte le potenzialità esistenti sul territorio, anche quelle fino a oggi inespresse o magari vissute più in sordina. E uno dei settori di punta sul quale dovremo accendere un faro è sicuramente quello equestre, sia sotto il profilo sportivo che di pratica amatoriale, quale mezzo per scoprire, in maniera originale e sicuramente particolare, angoli spesso nascosti delle nostre aree interne, dei borghi, dei tratturi, che sono perfettamente raggiungibili e percorribili a cavallo e non con altri mezzi di locomozione”.