Fondi a pioggia, il centrosinistra: "La 'legge-mancia' va abrogata". Il centrodestra: "Sì al confronto, ma la norma resta"

La legge regionale è stata approvata il 28 dicembre 2023, ma su quella legge oggi scoppia la polemica perché non solo non garantirebbe la trasparenza e l'imparzialità nell'assegnazione dei fondi ad associazioni, enti e istituzioni, ma anche perché è stata approvata quando le opposizioni sul disavanzo delle Asl abruzzesi non sapevano nulla con dubbi che le stesse esprimono sul se a conoscenza ne fosse al contrario la maggioranza dato che dello stesso si è saputo dpoo le elezioni del 10 marzo 2024.

Gli esponenti del “Patto per l'Abruzzo” la definiscono così “legge-mancia”, una legge che secondo uno studio statistico-econometrico da loro promosso e realizzato, dimostrerebbe che con l'elargire dei fondi sarebbero aumentati i consensi per il centrodestra e che dunque ora ne chiedono l'abrogazione prioritariamente proprio perché si ripettino i principi di trasparenza garantendo a tutti, con dei bandi, la possibilità di avere finanziamenti. Posizione pienamente condivisa anche dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, il deputato dem Luciano D'Alfonso e il senatore del Partito Democratico Michele Fina.

Questa in sintesi la polemica cui la risposta è subito arrivata non solo dal capogruppo regionale Fdi Masssimo Verrecchia, ma soprattutto dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Entrambi precisano e ricordano che quella legge ottenne il parere favorevole anche delle opposizioni, ma è in particolare Sospiri a rivendicarne la bontà soprattutto per l'importanza che la legge omnibus rivestirebbe per i piccoli Comuni che spesso faticano ad accedere a contributi fondamentali per le piccole comunità, e che apre al confronto per migliorarla quella legge, ma di certo non per abrogarla.

I consiglieri di minoranza contro la "legge mancia": "Va abrogata e gran parte delle risorse distribuite su sanità e trasporto pubblico"

Con quella legge, ricordano quindi le opposizioni nella loro contestazione e reiterata richiesta di abrogazione, son stati elargiti e 2mila 287 realtà 22milioni e 322 mila euro di maggiori entrate (queste quelle destinate). Un fatto da censurare per il Patto per l'Abruzzo perché, rimarcano i consiglieri d'opposizione, si è davanti alla “violazione dei principi di generalità e astrattezza delle leggi, all'assenza di urgenza e alla mancanza di copertura finanziaria”.

“L’Abruzzo che vogliamo - dichiarano quindi Luciano D'Amico e i consiglieri regionali di Pd e M5s - è una Regione in cui i fondi pubblici siano utilizzati al fine di migliorare i servizi sul territorio e la vita di chi lo abita. Non c’è spazio per azioni diverse, poiché le casse della Regione Abruzzo non sono a uso e consumo dei governi di turno, ma appartengono a tutti i cittadini che contribuiscono, anche attraverso il pagamento delle tasse, alla stabilità della comunità”.

Grave per loro che quei fondi senza un criterio sensato e senza soprattutto bandi pubblici, questo ciò che sostengono, siano andati ad esempio a scuole di ballo brasiliano, al padel e al karate “per non pescifici eventi di intrattenimento”. Ciò che non si ravviserebbe dunque, oltre alla mancata trasparenza, sarebbe anche il fine sociale dell'erogazione di quei contributi.

Una “legge mancia”, continua e ribadisce D'Amico, che è stata “approvata nonostante l’emersione improvvisa dell’enorme disavanzo delle Asl abruzzesi che chi governa ha taciuto al consiglio e ai cittadini, fin dopo le elezioni regionali del 10 marzo. Così come si sta tacendo sul disavanzo 2024 già anticipato dai direttori generali delle Asl in audizione nella V commissione (commissione Sanità)”.

Dallo studio condotto dunque sarebbe emerso che “all'aumentare dei fondi destinati aumenta il consenso elettorale del centrodestra alle scorse elezioni regionali, e viceversa. A confermare questa nostra affermazione sono i numeri”. Emerso il disavanzo delle Asl dunque sarebbe lì che quei fondi “in più” andrebbero destinati e cioè ai Lea (Livelli essenziali di assistenza). Oltre che alla sanità si chiede quindi di desinare i finanziamenti al trasporto pubblico. Nello specifico quindi le opposizioni chiedono che la legge venga abrogata e che 7milioni 322mila euro vadano, con bando pubblico, a enti, comuni, associazioni culturali, di assistenza e del sociale, con progetti di valore verificato; e che 15 milioni siano invece destinati alla sanità e a far sì che per gli studenti il trasporto pubblico sia gratuito con invece per tutti gli altri (under 18 e over 60) sia istituito il biglietto unico a 1,4 euro su tutto il territorio regionale.

Botta e riposta tra D'Amico (Patto per l'Abruzzo) e il capogruppo FdI Verrecchia

Il primo a replicare a D'Amico è stato il capogruppo FdI Massimo Verrecchia che non solo rivendica il fatto che la norma è passato “al vaglio della compatibilità normativa anche dei vari ministeri competenti”, ma si dice soprattutto stupito perché “alla stesura della contestata legge cosiddetta ‘mancia’ hanno contribuito i suoi colleghi di opposizione, oggi con lui solidali in conferenza stampa, indicando anche quelle associazioni per le quali il leader del centrosinistra, D'Amico, dubita meritevolezza”.

Evidentemente, incalza Verrecchia, la campagna elettorale che è ampiamente terminata, non lo è per il centrosinistra i cui componenti “dimostrano ancora di non avere idee significative per la nostra regione se non quelle su cui hanno fatto leva per tentare di convincere gli abruzzesi, peccato però che abbiano dovuto soccombere proprio al loro democratico giudizio”.

Parole cui proprio D'Amico ha replicato ricordando ancora una volta che quella legge fu approvata quando del disavanzo delle Asl le opposizioni non sapevano e che se pure il centrodestra non ne fosse stato a conoscenza, si chiede se oggi la farebbe di nuovo quella legge.

“Abbiamo ampiamente dimostrato con l’analisi dei numeri la correlazione che lega l’aumento dei finanziamenti a pioggia con l’aumento del consenso del centrodestra. Come lo spiega invece Verrecchia?”, chiede ancora D'Amico che incassa come detto il totale sostegno di Marinelli, D'Alfonso e Fina che parlano di “Regione Bancomat” e una legge che ha “una chiarissima finalità elettorale.Questo è grave, poiché viola il principio della parità di accesso alle risorse pubbliche e fa dell’amicalità con i rappresentanti istituzionali un bene monetizzabile”, aggiungono chiedendone anche loro l'abrogazione.

Il presidente Sospiri apre al confronto per correggere le eventuali distorsioni, ma la legge non si “cancella”

L'ultimo intervento è quello del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che su quella che le opposizioni definiscono “legge mancia”, ritiene opportuno aprire un confronto “che può essere pubblico, svolto dinanzi ai cittadini, agli amministratori e alle migliaia di associazioni del nostro territorio o, se preferisce, può essere privato, ovvero può tenersi in commissione”.

“Un confronto che sicuramente gli permetterà di superare pregiudizi stereotipati e pre-costituiti, e piuttosto comprendere la natura, l’ossatura e le fondamenta di una legge che a oggi rappresenta uno degli strumenti più importanti, nato dalla condivisione con tutte le forze di opposizione in consiglio regionale, per tenere in vita una parte fondamentale del nostro stesso tessuto territoriale altrimenti destinato a scomparire per la difficoltà di accesso a fonti di finanziamento”. Replica quindi il presidente del consiglio regionale.

“Sono due le ragioni principali che sovrintendono a quella norma, la quale ricalca in modo fedele quanto approvato dalle regioni d’Italia più avanzate – spiega -: la prima, la legge omnibus aiuta a colmare le lacune che oggi fanno vittime soprattutto tra gli enti locali e i Comuni più piccoli che rimangono fuori dalle grandi voci di finanziamento. Cancellare quella norma, come chiede con tono perentorio il professor D’Amico, significa distruggere tutto il comparto dell’ordinaria manutenzione di quei piccoli Comuni, che poi costituiscono la stragrande maggioranza del nostro territorio, ovvero impedire l’acquisto di scuolabus, il rifacimento di una scuola, la realizzazione di un’area verde, la manutenzione di piccoli centri di aggregazione, il rifacimento di una strada”.

“In secondo luogo quella legge supporta l’attività preziosa, mai banale, di centinaia di associazioni culturali, sportive e sociali del nostro Abruzzo. Associazioni che operano con i bambini e i ragazzi, svolgendo un’attività fondamentale specie nelle aree interne, che si rivolgono a realtà spesso di emarginazione e disagio, che promuovono e conservano le nostre tradizioni, evitandone la dispersione, fatto salvo che mai è stato o verrà erogato un centesimo pubblico che prima non sia stato debitamente rendicontato e già speso per finalità precise e verificabili, e soprattutto solo dopo aver dato copertura finanziaria ai servizi essenziali e indispensabili che la Regione deve garantire”, dice ancora Sospiri.

“Altra cosa è evidentemente correggere le possibili distorsioni derivate dalla legge in seguito alle proposte arrivate dalle opposizioni tutte e dalla maggioranza, ma quelle distorsioni, comunque minime rispetto alla bontà e utilità generali della legge – precisa -, non possono minare una norma sulla quale, sono certissimo, convergono tutti i sindaci dei nostri piccoli Comuni oltre che le Associazioni culturali, sportive e sociali d’Abruzzo”.

“Mai cancelleremo una legge solida, utile, strategica, manterremo i contributi per finanziare tutti i progetti validi – conclude Sospiri -: correggiamo insieme le eventuali distorsioni, ma aprendo il confronto, che ritengo sia un ottimo strumento di dibattito politico e amministrativo, invito il professor D’Amico ad accantonare l’idea del ‘gettare via il bambino con l’acqua sporca’”.