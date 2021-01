Marsilio: "Fallito il tentativo di smontare la legge sull’assegnazione delle case popolari"

Marsilio esulta dicendo che è "fallito il tentativo di smontare la legge sull’assegnazione delle case popolari". Il governatore commenta favorevolmente la sentenza odierna con cui la corte costituzionale ha deciso il ricorso proposto sulla legge regionale 34/19, relativa alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

“Il tentativo di smontare la legge sulle case popolari voluta Marsilio non è riuscito. Con la sentenza della corte costituzionale, infatti, emerge che nella nostra legge non c’è nulla di discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo. Nello spirito della legge, secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta, adegueremo il punteggio relativo al periodo di residenza in Italia per attribuire il giusto peso nella redazione delle graduatorie”.