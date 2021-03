La Lega attacca Fratelli d'Italia sulla questione ristori: "Critica Draghi ma non sblocca i contributi regionali"

Scontro interno nella maggioranza regionale di centrodestra fra la Lega e Fratelli d'Italia sulla questione dei ristori in arrivo dal Governo alle attività e partite iva. Il coordinatore regionale D'Eramo e il capogruppo consiliare D'Incecco infatti replicano alle dichiarazioni rese dal capogruppo regionale Testa e dal segretario regionale Sigismoni.

Secondo i consiglieri leghisti, questo mese sono stati sbloccati solo in parte i 12 milioni stanziati per l'acquisto di beni strumentali.

Almeno il 50 per cento degli aventi diritto è ancora in attesa, peraltro dopo aver speso per investimenti sulla promessa di un pronto contributo. Mancano ancora i ristori del fondo perduto per le perdite aziendali e l'attuazione di tante altre disposizioni normative messe in atto con il Cura Abruzzo 1 e 2 (ad esempio i ristori per le aziende dei comuni che sono stati in zona rossa, per i b&b e per i fotografi).

Per i consiglieri della Lega, Fratelli d'Italia per una mera battaglia di bandiera essendo all'opposizione del governo nazionale, perde tempo a criticare le misure del Governo Draghi e nello specifico i sostegni economici alle aziende, quando in Abruzzo ci sono somme da sbloccare da tempo per le categorie in difficoltà: