Il capogruppo della Lega D'Incecco sul blitz in via Valle Furci: "Ripristinata la legalità"

Soddisfazione per il capogruppo della Lega al Comune D'Incecco e per tutto il gruppo consiliare dopo l'operazione condotta questa mattina in via Valle Furci, dove sono state sgomberate delle palazzine occupate abusivamente. L'immobile, lo ricordiamo, è di proprietà del Comune e da tempo era occupato illegalmente da alcune famiglie:

Noi consiglieri stiamo mantenendo l’impegno assunto con i cittadini pescaresi ovvero ripristinare la legalità e riportare alla dignità le zone degradate da sporcizia e rifiuti vari, aspetti in cui la passata Amministrazione è stata carente.Il nostro grazie al Prefetto, al questore, al comandante della polizia municipale, ai carabinieri, alla polizia di Stato, ai vigili del fuoco, a tutte le forze dell’ordine, agli operai del Comune e di tutte le società di servizi

Ricordiamo che le palazzine erano occupate dal 2018 e come sottolineato dal sindaco Masci, presente durante le operazioni, si trovano in un avanzato stato di degrado e incuria.