Lega, Giacomo D'Ignazio nuovo responsabile del dipartimento economia regionale

Giacomo D'Ignazio è stato eletto nuovo responsabile del dipartimento economia regionale della Lega Abruzzo. In una nota, l'esponente del Carroccio si è detto "onorato di aver ricevuto questa nomina" e ha poi aggiunto: "Ringrazio il senatore Alberto Bagnai, capo dipartimento economia nazionale, per l'attestazione di fiducia, e il segretario regionale, l'onorevole Luigi D'Eramo, per la stima nei miei confronti".

Poi D'Ignazio ha concluso: "Elaborerò proposte e contenuti per migliorare la nostra offerta politica, con un dialogo costante con i cittadini, enti, associazioni per continuare a garantire il buon governo di cui la lega del massimo interpretare".