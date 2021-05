I consiglieri regionali della Lega presentano una mozione per l'assunzione degli oss nelle asl abruzzesi

I consiglieri regionali della Lega hanno presentato una mozione per chiedere all'assessore regionale Verì e al presidente Marsilio di far avviare nelle Asl abruzzesi ogni iniziativa utile per indire concorsi pubblico per l'assunzione di oss impegnati durante l'emergenza Coronavirus.

Il capogrupppo D'Incecco spiega che il documento sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta della quinta commissione "Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro".

La giunta e il consiglio regionale, da inizio pandemia, hanno dimostrato una particolare sensibilità e riguardo per il personale operante nelle Asl, come per la conversione da tempo determinato a indeterminato per i medici del 118, si vuole proseguire con lo stesso modus operandi per gli oss che rappresentano un indubbio valore di interesse pubblico per la stessa azienda sanitaria

Ricordiamo che proprio gli oss avevano protestato nei giorni scorsi davanti all'assessorato regionale alla sanità di Pescara per chiedere tutele e la possibilità di essere assunti.