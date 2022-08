La Lega Abruzzo organizza la trasferta per partecipare alla storica festa di Pontida

La Lega Abruzzo organizza la trasferta del 18 settembre a Pontida, dove si terrà la storica festa del partito. Lo hanno fatto sapere i vertici regionali e provinciali del Carroccio che hanno lanciato una campagna con gli slogan “vieni con noi” per una massiccia presenza di iscritti ed appassionati allo storico raduno nazionale del Carroccio che quest’anno si annuncia ancora più importante visto che cade ad una settimana dal voto per le elezioni politiche

Per informazioni e prenotazioni del posto sui pullman, la Lega ha nominato un responsabile per ogni provincia: Gianmarco Izzo per L’Aquila, Arianna Concella per Chieti, Riccardo Chiavaroli per Pescara e Maria Di Domenico per Teramo. Il coordinatore regionale Luigi D'Eramo ha dichiarato:

“Lo storico raduno in terra lombarda quest’anno ha un sapore particolare noi lo consideriamo il momento più importante della campagna elettorale che porterà alla vittoria la Lega e il Centrodestra alle elezioni politiche che si svolgeranno appena sette giorni dopo. Per questo, dobbiamo partecipare numerosi e con grande entusiasmo per dimostrare ancora una volta che la Lega in Abruzzo è molto ben radicata, è forza trainante in Regione Abruzzo e vuole dare un contributo speciale e una spinta importante alla riconquista della guida del Paese”.

D'Eramo è convinto di una massiccia partecipazione da parte dei militanti abruzzesi, come conferma il segretario organizzativo regionale Luca Danaschi:

“Saremo in tanti a Pontida, d’altra parte si respira un clima di grande entusiasmo e senso di responsabilità che farà fare alla nostra regione, ancora una volta, una ottima figura in un momento decisivo per le sorti del Paese”.