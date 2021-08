La Lega esulta: "A fine stagione le Naiadi tornano a casa, gestione affidata al Comune"

In una nota congiunta, il capogruppo in consiglio comunale Vincenzo D'Incecco e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli esprimono tutta la propria soddisfazione

In una nota congiunta, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Vincenzo D'Incecco e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli esprimono tutta la propria soddisfazione sull'affidamento della gestione delle piscine “Le Naiadi” al Comune di Pescara a partire dalla stagione 2022-2023:

“La postilla della giunta regionale sulla delibera è chiara: dare formale indirizzo al dipartimento risorse della giunta regionale affinché proceda, una volta effettuate le necessarie attività istruttorie e svolti gli opportuni tavoli tecnici, a predisporre il disegno di legge teso all’alienazione o alla concessione pluriennale del complesso sportivo “Le Naiadi” in favore del Comune di Pescara, al termine dell’affidamento di cui al presente atto ovvero al termine della stagione sportiva 2021/2022”.

Pertanto gli esponenti leghisti ricordano "che alla fine dell’attuale stagione sportiva non ci sarà alcun project financing da valutare perché, come succede in tutta Italia e per tutte le strutture sportive, sarà l’amministrazione comunale che si prenderà cura delle Naiadi". Per tutta la stagione sportiva 2021-2022 la gestione dell'impianto sarà invece appannaggio della Pretuziana.

D'Incecco e Antonelli trovano "fuorvianti, oltre che fantasiose, le dichiarazioni di taluni che continuano a sostenere l’affidamento attraverso un project quando è evidente e chiaro a tutti che, dopo anni di gestioni fallimentari, l’unica soluzione è quella scritta in queste chiare righe della postilla del dgr n. 482 del 28/07/2021. Cogliamo l'occasione per sollecitare l'inizio delle attività tecnico/amministrative: di tempo se ne è perso fin troppo. Basta con i giochini di parole! È il tempo delle scelte chiare che nel giro di pochi mesi il consiglio regionale sarà chiamato a fare".