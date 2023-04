Terminati i lavori in viale dei cappuccini a Manoppello nell'area della basilica del Volto Santo

Buone notizie per i lavori di riqualificazione della basilica del Volto Santo e dell'area limitrofa. Il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, assieme al sindaco Giorgio De Luca, ha fatto sapere che i lavori in viale dei cappuccini sono terminati.

Complessivamente sono stati investiti 2 milioni di euro di fondi regionali e 500 mila euro del Comune, con gli interventi ancora in corso all'interno della basilica. La parte alta del sagrato verrà conclusa entro l’estate dalla ditta Slim di Montesilvano.

De Martinis ha dichiarato:

“La Basilica del Volto Santo è una delle mete di turismo religioso più conosciute ed amate della nostra regione. Con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione l’intera area potrà contare su un complesso più funzionale e più adatto ad accogliere i pellegrini e i turisti. La grande area pedonale, arricchita dalla nuova pavimentata e di nuovi elementi urbanistici renderà lo spazio più aggregativo. Il nuovo verde pubblico andrà a definire invece i percorsi e le aree dedicate. Con il completamento della riqualificazione della strada di accesso alla Basilica e i marciapiedi della via Crucis, abbiamo posto una particolare attenzione all’accessibilità delle persone disabili. Oltre ad un’ampia area di sosta per gli autobus e le auto verranno predisposte delle zone per ospitare delle piccole attività per la vendita dei prodotti tipici del territorio. Un ringraziamento all’ufficio tecnico della Provincia di Pescara per la realizzazione di quest’opera strategica per l’intero territorio regionale”.

Il sindaco De Luca:

"Il complesso religioso, amorevolmente gestito dai frati cappuccini che da oltre 400 anni custodiscono il Sacro Velo, giunto a Manoppello nel 1506, a fine lavori potrà contare su un’area funzionale, urbanisticamente interessante e certamente più adatta all’accoglienza di pellegrini e turisti, anche pensando al grande flusso di persone previsto per il Giubileo 2025. Si tratta di un primo lotto di lavori, cui auspico, seguano presto, con l’impegno di tutti, nuovi finanziamenti. Il Comune di Manoppello ha stanziato in bilancio ulteriori fondi per 500mila euro da investire sull’area per altri interventi di riqualificazione. Ringrazio la Provincia e tutti gli attori istituzionali che nel tempo hanno permesso la realizzazione di questo progetto”.

L'archietto Alessandro Iezzi ha illustrato i dettagli tecnici dell'intervento: all'esterno è previsto un intervento di adeguamento della viabilità e delle aree pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e la realizzazione di una nuova pavimentazione nell’area del sagrato. Inoltre ci saranno anche lavori di adeguamento della viabilità e delle aree pedonali con l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e la realizzazione di una nuova pavimentazione nell’area del sagrato. È previsto anche l’adeguamento e il potenziamento del bus terminal nell’area della basilica. Terminato invece l’intervento sul viale dei cappuccini, consentendo i riti della via Crucis del venerdì santo, dalla strada provinciale al sagrato con la valorizzazione delle edicole esistenti e la creazione delle aree di sosta. E’ prevista anche una nuova illuminazione a led, con nuovi arredi urbani e la sistemazione del verde. Gli interventi verranno completati entro la fine dell’estate. Anche nella realizzazione dei nuovi asfalti sono stati previsti degli interventi per le persone con disabilità attraverso un percorso per i non vedenti e delle aree di sosta e di raccoglimento per i pellegrini che sceglieranno di salire a piedi da Manoppello all’area della basilica.