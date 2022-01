Partono i lavori per le vasche di prima pioggia del parco depurativo

Incontro questa mattina 3 gennaio a palazzo di città fra l'amministrazione Masci, l'Aca e l'Ersi per discutere del progetto di realizzazione del parco depurativo. L'obiettivo è quello di arrivare ad un'accelerazione dei tempi, con il cantiere che, come emerso a margine del tavolo, partirà a febbraio e permetterà di realizzare 9 invasi per il trattamento delle prime acque, con una ricaduta ambientale importante.

Da febbraio si partirà con la realizzazione delle prime due vasche di prima pioggia, in viale Pepe (con annessa pulizia del fosso Bardet) e quella di Lungofiume dei Poeti (all’altezza di palazzo di città) che sono strategiche per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti nelle due zone.

Già aggiudicati dunque gli appalti su Viale Pepe e sul Lungofiume dei Poeti, il mese di febbraio sarà anche quello della contestuale pubblicazione, completata la fase della validazione (prevista dalla legge per gli appalti superiori al milione di euro d'investimento), dei bandi di gara per la costruzione della 3° e 4° vasca, la prima, cosiddetta B0 (da 12.500 metri cubi), che andrà a occupare un tratto dell’alveo fluviale all’altezza della Madonnina del porto e accoglierà le acque della direttrice fognaria che corre parallelamente al lungomare; e, quindi, l’invaso in prossimità del sollevamento Mainarde-Via del Circuito (da 9.220 metri cubi).

Il sindaco Carlo Masci ha commentato:

"Come mi ero impegnato a fare all’atto del mio insediamento al Governo della città raggiungiamo uno degli obiettivi principali del mio mandato. Da decenni i pescaresi lamentano una condizione di disagio e ora, a maggior ragione, in una città che si fregia del vessillo della Bandiera Blu, non era più possibile procrastinare tali interventi. Come sindaco ho sempre sostenuto come sia di fondamentale importanza per la crescita di Pescara puntare sulla valorizzazione in senso turistico del fiume e del mare, e i progetti che stiamo portando avanti mirano proprio a questo. Entro quest’anno consegneremo alla città queste fondamentali infrastrutture, che segneranno uno straordinario e indispensabile salto di qualità in materia ambientale. Fin da subito sarà intanto operativo il cantiere su viale Pepe, che si occuperà anche della ripulitura del fosso Bardet."

Per la vasca B0 della Madonnina, sono state eseguite delle analisi dei fanghi sul fondale del fiume Pescara, e i risultati hanno permesso di far partire la gara come chiarito dall'Ersi. Per i cinque invasi restanti andranno progressivamente e definizione dell’iter amministrativo entro la fine di quest’anno. La prima pioggia viene definita quella dei primi 15 minuti dell'evento meteorico, che vengono separate dalle acque di seconda pioggia in quanto trascinano gli elementi inquinanti presenti sulla “superficie scolante”.