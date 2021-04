Al via 1,9 milioni di euro di lavori sulle strade provinciali del Pescarese: le strade interessate

Al via lavori stradali in provincia di Pescara per 1,9 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il presidente dell'ente provinciale Zaffiri, per un piano di manutenzione straordinaria della viabilità che garantirà maggiore sicurezza e percorribilità soprattutto nelle aree interne, da Alanno a Rosciano e Cugnoli. Avere strade percorribili potenzia e migliora anche il commercio e il trasporto merci. I finanziamenti sono stati divisi al 50% per il comparto sud del territorio pescarese e per il 50% al comparto nord.

In corso il primo intervento di 358mila euro per la manutenzione della strada provinciale 59, il tratto statale

5-Bivio Turrivalignani-Bivio Lettomanoppello che interessa i comuni di Turrivalignani e Lettomanoppello dove si sta realizzando la nuova pavimentazione stradale per l'area montana Pescarese zona 8.

Lavori per 511 mila euro di provenienzia statali per il rifacimento della pavimentazione stradale sulla

strada provinciale 48, villa San Giovanni-Ticchione, nei comuni di Rosciano e Alanno; la strada provinciale 44, bivio Rosciano-Ticchione, e riguarda ancora i comuni di Rosciano e Alanno, nello specifico si interverrà nel tratto stradale da Zio Tom-incrocio della strada provinciale 57, Zio Tom-Manoppello Scalo-Ripacorbaria, all’intersezione con la strada provinciale 48, Villa San Giovanni-Ticchione;

Infine la strada provinciale 44 ex statale 81- Vallemare-Villareia-Bivio Rosciano e interessa il comune di Cepagatti e strada provinciale 40, nel tratto inerente i comuni di Cugnoli e Catignano.