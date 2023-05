Lavori stradali in via dei Bastioni e a Portanuova, Masci puntualizza: "Dal Giro d'Italia non arrivano contributi per asfaltare le strade"

Prosegue l'aggiornamento quasi quotidiano del sindaco di Pescara Carlo Masci in merito ai lavori stradali per il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi in città. Nei giorni scorsi, spiega il sindaco, sono stati riqualificati i marciapiedi intorno al mercato coperto in via dei Bastioni, mentre gli asfalti sono stati rifatti nelle ultime ore:

"Nei giorni scorsi abbiamo riqualificato i marciapiedi intorno al mercato coperto di via dei Bastioni, oggi stiamo asfaltando la strada, previa scarifica, sistemazione e livellamento del sottofondo. " Il sindaco poi torna sulla questione dei lavori e del Giro d'Italia, ribadendo che il piano del Comune è totalmente finanziato con fondi reperiti dall'ente:

"Siamo a Portanuova, il giro d'Italia si è concluso, ma noi continuiamo ad asfaltare molte strade della città che da decenni non vedevano un intervento di riqualificazione. Non vorrei deludere quelli che dicono che con il giro d'Italia si asfaltano le strade, ma voglio chiarire a tutti che la manifestazione ciclistica non dà nessun contributo al Comune per asfaltare le strade."