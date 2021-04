Lavori stradali a costo zero per il Comune in via Bixio, via Beradinucci e via Pisano

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Adelchi Sulpizio, aggiungendo che saranno pagati dalle aziende specializzate in reti per pubblici servizi

Lavori di riqualificazione stradale in tre vie cittadine a costo zero per l'amministrazione comunale. Lo ha fatto sapere l'assessore Adelchi Suplizio, aggiungendo che si tratta di interventi che interesseranno nei prossimi giorni via Bixio, via Berardinucci e via Pisano, tutte traverse di viale Bovio e via Raffaello.

Si procederà alla scarificazione dell'asfalto e alla posa del nuovo manto stradale, da parte di imprese che nelle scorse settimane hanno effettuato interventi per i sottoservizi, a costo zero grazie alle nuove modalità di rapporto contrattuale con le ditte specializzate. Sarà realizzata anche la nuova segnaletica orizzontale ha aggiunto l'assessore: