Mascia sulla strada pendolo: "Presto sarà realtà, siamo alle ultime battute"

Iniziata la posa dell'asfalto sulla strada pendolo, attualmente in fase di cantiere. A tale proposito l'assessore comunale alla mobilità e ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, ha fatto un importante annuncio, scrivendo quanto segue sui suoi canali social: "Con la posa del manto d'asfalto siamo finalmente alle ultime battute: presto la strada pendolo sarà realtà. Dopo decenni di attesa Pescara avrà un collegamento funzionale tra le periferie che alleggerirà il traffico cittadino".

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Pescara Carlo Masci era intervenuto sull'argomento, facendo sapere che la strada verrà inaugurata "entro 15 giorni", cioè poco prima della fine di giugno. L'opera è ormai quasi completata, e per il primo cittadino si tratta di “un asse viario ampio, funzionale ed elegante, che collegherà direttamente i quartieri di San Donato e Rancitelli all'ospedale e via del circuito. Un'opera strategica attesa da 25 anni, realizzata in otto mesi”, ha voluto precisare Masci.

Interpellato da IlPescara.it, il sindaco aveva poi aggiunto: "Il tratto tra via Tiburtina e via Salara Vecchia risolverà definitivamente anche il problema giornaliero dell'intasamento viario in prossimità dell'Istituto Manthonè". I due cantieri in fase di completamento permetteranno di unire nello specifico via Aterno, all'altezza del ponte di Capacchietti, con il quartiere San Donato permettendo di attraversare la città in una manciata di minuti.

Una volta asfaltata la strada, "sperando che il prezzo del bitume torni a cifre normali, perché in pochi giorni è triplicato" (aveva detto Masci a marzo), mancheranno solo le piante e gli arredi. La strada pendolo, lo ricordiamo, consentirà di "tagliare" Pescara in modo trasversale rispetto all'attuale assetto viario, riducendo notevolmente il traffico e i tempi di percorrenza.