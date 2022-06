Strada parco, per il consigliere Frattarelli ci sono troppe incognite: "Si sospendano i lavori"

«Si sospendano i lavori lungo la strada parco, sono troppe le incognite».

La richiesta proviene dal consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli della lista civica "Per Sclocco sindaco".

L'esponente dell'opposizione chiede che vengano fermato gli interventi in corso lungo l'ex tracciato ferroviario di Pescara.

«Troppi dubbi, sospetti, disagi. E tutto sotto la grande incognita del ricorso. La giunta Masci sospenda i lavori sulla strada parco», dice Frattarelli, «siamo di fronte a un cantiere sul quale le incognite nascono ogni giorno a partire dalla salvaguardia del verde, per il quale si resta in attesa di una risposta ufficiale, per non parlare ora del futuro incerto del mercato e della sostanziale impossibilità persino di attraversare la strada parco per andare verso il mare. Abbiamo chiesto già in passato compatti come centrosinistra di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato prevista per l’autunno, ma come sempre testardamente la giunta Masci è andata avanti senza rassicurare i cittadini su nessun aspetto. E come in ogni lavoro frutto della testardaggine e della fretta, i problemi stanno emergendo uno dopo l’altro: si sospendano subito i lavori e si chiariscano i troppi punti sui quali i cittadini continuano a chiedere risposte».