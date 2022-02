Lavori strada parco, Frattarelli: "Consiglieri comunali non informati, nessuno conosce il mezzo che passerà"

«I consiglieri comunali non sono stati informati riguardo all'avvio dei lavori lungo la strada parco, la città torna a dividersi in due e nessuno conosce il mezzo che passerà».

A denunciarlo è il consigliere comunale Mirko Frattarelli, capogruppo di Lista Sclocco Sindaco.

Ieri il Comune di Pescara ha messo a disposizione della Tua le aree interessate agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, messa in sicurezza delle panchine e pensiline, e potenziamento del verde pubblico e i lavori dovrebbero avere una durata di 90 giorni.

«Condivido il sentimento del comitato Strada Parco bene comune», scrive Frattarelli, «che definisce i lavori imminenti come illegittimi e inconcludenti. Qui l'obiettivo è di distruggere l'unico corridoio verde della città di Pescara con tutte le sue palme, alberi e siepi, oltreché privare l'intera cittadinanza dell'unico vero spazio libero e lontano dalle auto, oramai diventato ritrovo di svago e sport per migliaia di cittadini pescaresi. La verità è che rimangono troppi punti interrogativi e sindaco e giunta sistematicamente evitano il confronto sul tema, nonostante interrogazioni e richieste di accesso agli atti mai forniti anche a distanza di mesi. Una vergogna che logora e umilia il lavoro dei consiglieri comunali stessi che non riescono ad espletare le loro funzioni. Ci troviamo di fronte a una forzatura, ed è innegabile. L'intero consiglio comunale non è a conoscenza di nulla in merito ai lavori sulla strada parco. Un vero e proprio scandalo. Non vi è mai stata una commissione sul tema, mai un consiglio comunale specifico, mai un tavolo di confronto che renda edotti tutti i consiglieri. Insomma, un gioco a nascondere e procedere zitti e buoni come la canzone dei Maneskin. Nessuno a palazzo di città (se non pochi privilegiati) conosce i particolari del progetto. Si sta preparando un bel pacco regalo (a sorpresa) per i cittadini pescaresi, che invece hanno diritto di sapere».

Poi Frattarelli si appella, per l'ennesima volta, al sindaco «chiedendo la convocazione di un tavolo aperto a tutti i consiglieri, Tua e comitati civici, per fare finalmente chiarezza su che tipo di lavori ci saranno e quale veicolo si intende far passare sulla strada parco. Detto questo, alla città non è consentito sapere quale sarà il mezzo che che vorrebbero far transitare sulla strada parco, e lo trovo vergognoso. C'è bisogno di chiarezza, subito».