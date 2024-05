Lavori quasi ultimati ai Colli sul sistema irriguo, Blasioli (Pd): "Palliativo per l'estate, serve un intervento risolutivo"

Si stanno per concludere i lavori alle tubazioni del sistema irriguo dei Colli, ma fa sapere il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd) e il capogruppo comunale uscente del Partito democratico Piero Giampietro che sollevò il problema degli utenti senz'acqua nonostante pagassero regolarmente il canone al consorzio di bonifica centro, si tratterebbe solo di un intervento palliativo in vista dell'estate con lo stesso consorzio che chiede un intervento risolutivo.

Criticità quelle che si registrano in zona Colli dovuto, ricorda Blasioli, “alle condotte piuttosto datate che, specialmente nei pressi di strada vicinale Case Salvatore, si snodano a sei metri di profondità tra le abitazioni e registrano perdite significative”.

“A seguito del nostro intervento e delle lettere da noi inviate, il presidente del consorzio Enisio Tocco si è attivato per riparare le tubazioni. I lavori, come abbiamo potuto appurare nel corso di un nuovo sopralluogo, sono ormai in via di conclusione e dovrebbero senz’altro attenuare le criticità in vista dell’estate ormai alle porte.

“Tuttavia, come specificato dal presidente Tocco nella lettera di risposta a noi inviata, non si tratta di un intervento risolutivo, che richiederebbe invece la realizzazione di una variante sulla strada, ovvero collocare una nuova condotta molto più in superficie, praticamente al di sotto del manto stradale, per una più efficiente distribuzione dell’acqua”, aggiunge Blasioli.

“Un’operazione senza dubbio più onerosa e da pianificare di concerto con gli enti competenti: Regione e Comune – prosegue il vicepresidente del coniglio regionale -. Noi siamo pronti ad attivarci in sinergia con la nuova amministrazione che scaturirà dalle prossime elezioni comunali, e intanto abbiamo chiesto al consorzio un preventivo per la soluzione definitiva. Un impegno che intendiamo rispettare non appena insediata la nuova giunta – conclude -, così da andare incontro alle esigenze di centinaia di utenti e risolvere una volta per tutte la questione”.