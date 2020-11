Sospiri sui 5,7 milioni per i lavori in tre scuole del Pescarese: "Interventi molto attesi dai cittadini"

Il presidente del consiglio regionale Sospiri ha commentato e ufficializzato i tre interventi finanziati per la ristrutturazione e messa in sicurezza di altrettante scuole a Pescara e provincia. Si tratta di 5,7 milioni di euro sbloccati per avviare subito i lavori, molto attesi dal territorio e diventati improcrastinabili inseriti dalla giunta regionale nel piano triennale di edilizia scolastica.

L’emergenza Covid-19 ci ha visti impegnati in tre mesi di lavori febbrili per l’adeguamento dei nostri Istituti e plessi, tutti compresi, dalla scuola dell’infanzia sino agli istituti superiori e alle nostre università, al fine di consentire lo svolgimento delle lezioni inì presenza dove possibile, moltiplicando e ripensando gli spazi disponibili; poi gli investimenti in termini di tecnologia, rete e connessione per le lezioni a distanza. Poi arrivano i grandi cantieri, frutto della ricerca delle risorse necessarie, grandi somme per grandi opere tese a rendere le nostre scuole adeguate, all’avanguardia, e soprattutto sicure.

A Pescara 1,230 milioni di euro saranno destinati alla scuola media "Michetti" in via del Circuito, dove sono già state spostate le classi per avviare il cantiere e prevedono l'adeguamento sismico e impiantistico, , la messa in sicurezza degli elementi strutturali e l’adeguamento alla normativa antincendio.

Poi Manoppello dove andremo a ricostruire ex novo la sede della scuola primaria ‘Calderone, la scuola secondaria ‘Marconi’ e la scuola dell’infanzia, in via Vittoria, garantendo l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza degli elementi non strutturali, una scuola completamente rispondente alle normative e soprattutto connessa alla rete, un intervento imponente per un investimento di 3milioni 200mila euro.

A Torre de Passeri infine si interverrà sulla scuola secondaria di primo grado e scuola dell'infanzia in via Dante Alighieri, grazie a 1,286 milioni di euro finanziati.