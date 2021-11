Duecentomila euro dal Miur per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di Manoppello

Il Miur ha stanziato 200 mila euro di fondi che saranno destinati alla messa in sicurezza delle scuole di Manoppello. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio De Luca, aggiungendo che gli interventi saranno eseguiti nella sede della scuola secondaria di primo grado dello scalo in via Staccioli, oltre all'immobile che ospita la scuola primaria dove si interverrà sulla copertura. Nella scuola media invece gli interventi riguardano l’area esterna con la sistemazione dei marciapiedi, degli spazi comuni e del piazzale. Presto, inoltre, si procederà anche a smantellare la copertura dell’aula magna, danneggiata da infiltrazioni, con la sostituzione della vetrata.

“Si tratta di risorse statali a fondo perduto ottenute dopo presentazione del progetto lo scorso agosto. Questa è un’altra dimostrazione del grande lavoro che stiamo facendo sulla progettazione e l’intercettazione di risorse per investire e migliorare la nostra città. Le scuole sono al centro delle nostre attenzioni e questi adeguamenti permetteranno una maggior sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane di studenti, docenti e personale scolastico”. Il cantiere, ha concluso i primo cittadino, si concluderà entro il 31 dicembre prossimo.