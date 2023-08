Recupero dell'ex scuola Muzii, i parlamentari abruzzesi si incontrano al conservatorio [FOTO]

Decidere quale dovrà essere il destino dell'ex scuola media Muzii, in via Saffi. Per tale ragione si è tenuto a Palazzo Mezzopreti, sede del conservatorio “Luisa d’Annunzio”, l’annunciato incontro con i parlamentari eletti in Abruzzo che era stato convocato dal presidente della struttura culturale, Maurizio Di Nicola. Innanzitutto si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto di recupero della Muzii, dove sono stati progettati nuovi spazi e un nuovo auditorium da 500 posti.

Di Nicola ha riferito che, negli scorsi anni, il conservatorio ha ottenuto un finanziamento dal ministero dell’università per realizzare spazi didattici, uffici amministrativi e un nuovo auditorium per 10 milioni di euro. Il presidente ha poi ricordato che l’ex scuola è di proprietà comunale ed è stata concessa in uso gratuito all'istituto per 26 anni. Il Comune di Pescara, stazione appaltante dell’intervento e responsabile della progettazione, ha espresso nell’ultimo biennio la necessità di modificare e integrare il progetto originario.

C'è il rischio di revoca dei 10 milioni già stanziati

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha spiegato che tutto nasce dall’esigenza di aggiornare il progetto originario alle nuove normative tecniche sulle costruzioni e al quadro economico attualizzato sulla base dell’incremento dei costi determinatisi dopo il Covid e la guerra in Ucraina. È stata prospettata una cantierabilità del progetto in due fasi, precisando la necessità di reperire ulteriori 5 milioni, frutto della revisione progettuale.

Su questo aspetto il conservatorio ha immediatamente coinvolto il ministero dell'università, chiedendo risorse aggiuntive e l’autorizzazione all’esecuzione per fasi, ma a luglio è arrivata la risposta negativa dell'Ente, che non solo è indisponibile a incrementare le risorse già stanziate ma, in caso di mancata realizzazione del progetto già finanziato, revocherebbe addirittura anche i primi 10 milioni. I parlamentari hanno manifestato la loro disponibilità ad attivarsi, fin da subito, per interloquire con i ministeri dell’università e dell’economia, al fine di trovare una soluzione positiva, riservandosi di valutare anche iniziative legislative utili ad aumentare le risorse già assegnate al conservatorio.