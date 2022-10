Giampietro e Catalano (Pd): "I lavori alla scuola Michetti si sono fermati di nuovo"

I consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro e Stefania Catalano denunciano che i lavori alla scuola media Michetti, in via del Circuito, si sono fermati di nuovo. Gli interventi erano iniziati nella primavera del 2021 per ristrutturare l?edificio, che doveva essere già pronto da mesi: questa mattina i due esponenti Dem si sono recati sul posto e hanno trovato il cantiere nuovamente chiuso.

«Chiediamo a questo punto un sopralluogo per capire l?effettiva situazione del cantiere: una storia diventata insostenibile ? spiegano i due consiglieri comunali ? perché di fronte ad una scuola chiusa che per il terzo anno scolastico è stata costretta ad arrangiarsi altrove, non si contano più gli annunci da parte del vicesindaco sulla fine dei lavori mentre l?unica costanza è che il cantiere è in enorme ritardo e la giunta Masci non fa nulla, limitandosi a rimandare la riapertura della scuola».

Questa estate, rimarcano Giampietro e Catalano, «era stato annunciato che le lezioni sarebbero riprese a settembre, promessa non mantenuta con il risultato che 130 alunni e 30 fra docenti e personale scolastico continuano ad essere stipati nella ex scuola di Villa Fabio. Parliamo degli alunni di tre scuole: infanzia ?Rigopiano?, primaria ?San Giovanni Bosco? e media ?Michetti?, visto che anche la scuola confinante, quella di via Monte Siella, è chiusa e senza alcun progetto di demoricostruzione da parte del centrodestra».

E concludono: «La giunta Masci decida una volta per tutte la strada da seguire e non disperda il lavoro fatto da chi, negli anni passati, ha conquistato il finanziamento per la ristrutturazione di quel polo scolastico. E soprattutto non disperda quella comunità scolastica che, in silenzio, sta subendo gli effetti di un'inefficienza così palese senza neppure aver ricevuto il servizio scuolabus come giustamente, invece, avvenuto per altri istituti comprensivi. Sulla scuola Michetti la giunta Masci sta replicando il metodo di viale Marconi, quello del cantiere infinito».