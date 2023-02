"Operai ancora al lavoro per l'apertura della rotatoria tra viale Marconi e via Colonna", la denuncia del consigliere Blasioli (Pd)

«Ennesima fetecchia in viale Marconi, esilarante: lavori in corso anche questa mattina».

Questo l'attacco del post condiviso su Facebook dal consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

L'esponente democratico ricorda come nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, come da ordinanza, avrebbero dovuto entrare in funzione i due semafori degli incroci con via Vittoria Colonna (solo sud nord nonostante che preveda anche il transito autobus verso via Alfonso Di Vestea, sottolinea Blasioli), via Marino da Caramanico e piazza Unione solo per attraversamento pedonale.

Il consigliere regionale poi aggiunge: «Premesso che a Pescara di più tardivo di viale Marconi c’è solo la posizione della Lega che dopo 4 anni si è accorta di via Marconi, com’è andata? In funzione solo l’incrocio di via dei Sabini e via Marino da Caramanico. Con le macchine che transitano assieme all’autobus di linea e gli autisti che devono suonare ai pedoni che giustamente stanno transitando sulle strisce. Transenne ancora a sbarrare la funzionalità dell’incrocio di via Alfonso di Vestea. Lavori in corso alle 11. Incredibile. Passaggio pedonale all’incrocio di piazza Unione stile roulette russa, come le macchine che in piena curva non vedono il semaforo. Ma poi perché non aprire anche la rotatoria di piazza Unione agli autobus? Fiasco totale e mancano ancora i semafori a 4 incroci».

Di seguito i video condivisi dal consigliere regionale Antonio Blasioli: