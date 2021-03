Al via i lavori per la nuova rotatoria ai Colli in via Monti di Campli

Al via domani 4 marzo i lavori di preparazione per la realizzazione della nuova rotatoria fra via Monti di Campli, via delle Rose e strada vecchia della Madonna. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, ricordando che la rotatoria fa parte dell'accordo di programma che porterà alla nascita di una nuova area commerciale nella zona con fast food.

La rotatoria è a costo zero per l'amministrazione e a partire da domani si inizierà con il posizionamento della segnaletica temporanea e delle delimitazioni dell'area di cantiere. Da lunedì 8 marzo partiranno i lavori del cantiere, che dovrebbe concludersi presumibilmente la settimana prima di Pasqua, dunque fra circa un mese:

Abbiamo voluto dare la precedenza alla parte pubblica del progetto, quella che cambierà in meglio la mobilità della zona, rispetto all'iniziativa privata e commerciale. La realizzazione di una rotonda consentirà una fluidificazione del traffico proveniente da tutte le direzioni; le auto saranno spinte a rallentare per dare la precedenza e immettersi nella rotatoria, e questo dovrebbe consentire di ridurre il rischio di incidenti che in quella zona è particolarmente alto. I cittadini dovranno sopportare qualche disagio per un mese e, come in altre occasioni, chiediamo pazienza, tenendo conto del fatto che si tratta di opere importanti e necessarie

Nella zona dei lavori scatterà al viabilità 10km/h per la sicurezza degli operai, divieto di sosta e fermata su entrami i lati delle tre strade, fino a quaranta metri dall'incrocio.