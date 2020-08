Al via i lavori per la riqualificazione del quartiere Zanni: partono i cantieri per il rifacimento dell'asfalto

Al via i lavori di riqualificazione del quartiere Zanni, con l'apertura dei primi cantieri per il rifacimento dell'asfalto. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, ricordando che nell'ambito del progetto rientra anche la realizzazione del Parco Nord, il polmone verde della zona della città.

Lunedi 31 agosto i cantieri apriranno in via Caravaggio dall'incrocio con via Bernini alla rotatoria di via delle Fornaci con la scarnificazione del manto deteriorato e quindi tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre sarà posato il manto d'asfalto.

Successivamente il cantiere si sposterà sulla Nazionale Adriatica Nord, da via Bernini all'intersezione con via Acquacorrente nei giorni di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 settembre: sempre dopo le ore 9 si provvederà alla rimozione profonda dello strato superficiale e alla realizzazione del manto d'asfalto.

I lavori proseguiranno fino alle 18 tutti i giorni, con divieto di transito anche pedonale, di sosta e fermata con rimozione forzata e di senso unico alternato con semaforo. L'assessore ha aggiunto:

