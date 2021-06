In dirittura d'arrivo i lavori di riqualificazione in via Caduti per Servizio a Fontanelle

/ Via Caduti per Servizio

Proseguono spediti i lavori di riqualificazione dell'amministrazione comunale a Fontanelle. Il sindaco Carlo Masci, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale alcune foto che mostrano l'avanzamento degli interventi. In particolare, il sindaco ha evidenziato il completamento dei lavori in via Caduti per Servizio:

"Dopo i marciapiedi con il marmo bianco, abbiamo completato anche l'asfalto, la segnaletica e il campo di calcio a 5. Non siamo nè a piazza salotto, nè a via Regina Margherita, però c'è ancora chi continua a dire che non siamo attenti alle periferie. Nei tempi giusti arriviamo dovunque c'è bisogno, sempre considerando che abbiamo 350 km di strade e che non le possiamo riqualificare tutte insieme."

Ricordiamo che i lavori rientrano nell'ambito dei progetti finanziati con il "Bando delle periferie" del Governo per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e sociale in alcuni quartieri della città.

.