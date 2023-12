Partono i lavori di riqualificazione della scuola Ritucci a Città Sant'Angelo [VIDEO]

Al via l'atteso e importante cantiere di riqualificazione della scuola Ritucci di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti che ha compiuto un sopralluogo sul posto dove sono iniziati gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico:

"Si tratta del secondo cantiere più importante per investimento (1,2 milioni di euro) che abbiamo attivato sul territorio. Un cantiere importante, che vedrà l'abbattimento e la ricostruzione della struttura, per dare ai nostri ragazzi aule sempre più sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. La struttura sarà quindi ex novo ed antisismica. Continuamo ad investire cifre importanti per tutti gli spazi scolastici di Città Sant'Angelo per rendere questi luoghi moderni come promesso nel programma della nostra amministrazione comunale".