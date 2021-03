L'annuncio del presidente Rapposelli: "Al via i lavori di riqualificazione della scuola Michetti"

Tutto pronto per avviare il cantiere per la riqualificazione della scuola media "Michetti" di Pescara. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione comunale edilizia scolastica e pubblica istruzione Rapposelli, a seguito della seduta durante la quale il dirigente comunale ha spiegato che sono arrivati i fondi pari ad 1 milione di euro necessari per compiere gli interventi.

I tempi sono stati anche definiti, spiega Rapposelli: inizio delle opere entro fine aprile 2021, conclusione dei lavori a dicembre 2021 e riconsegna dell'edificio agli studenti per gennaio 2022, al termine delle vacanze natalizie qualora la pandemia si sia conclusa.

Da tempo, spiega, Rapposelli, l'amministrazione comunale aveva candidato il progetto per ottenere i fondid al Miur, e la proposta si era classificata al terzo posto in graduatoria nazionale:

Ora la pratica è tornata al Comune che ha avviato le attività procedimentali per inserire nel bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche l’intervento, in bilancio parliamo di una variazione in entrata che finanzierà un cantiere che non inciderà in alcun modo sulle casse comunali. E l’iniziativa mercoledì prossimo approderà all’esame del consiglio comunale già convocato per il primo aggiornamento delle schede del Dup – il Documento Unico di Programmazione e del Piano triennale.

L’intervento determinerà un investimento di oltre 1milione di euro per concretizzare l’adeguamento sismico dell’intero fabbricato scolastico. I tempi: come ha snocciolato il dirigente Rossi, non appena la delibera verrà approvata dal Consiglio, si procederà con l’indizione della gara d’appalto che, visto l’importo da 1milione di euro, prevede l’invito di almeno 15 ditte estratte a sorte dall’elenco di quelle iscritte nell’elenco comunale degli operatori economici.