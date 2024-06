Completati i lavori di riqualificazione del parco Mambella a Villa Raspa di Spoltore

Con il taglio del nastro avvenuto il 21 giugno sono stati ufficialmente completati i lavori di riqualificazione del parco Mambella di Villa Raspa a Spoltore. A tagliare il nastro, insieme a tanti bambini della scuola dell'infanzia, c'erano il sindaco Chiara Trulli, l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia, l'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, il consigliere Agostino Karaci. Come in occasione della riapertura del parco del Convento, il sindaco ha ricordato ai bambini che ognuno di loro è il custode del verde pubblico.

"Bisogna avere cura di questi spazio, non facciamo in tempo ad aprire i parchi che vengono distrutti e questo non va bene, perché dobbiamo poi spendere le poche risorse disponibili per ripristinarli. Ringrazio gli amministratori comunali, la Spoltore servizi, e in particolare il consigliere Angela Scurti che non ha potuto essere presente ma ha aiutato fattivamente nella scelta delle attrezzature".

Il manto del campo di calcio è stato rimesso a nuovo e sostituito con uno in erba sintetica; dove prima si giocava a calcetto sul cemento, è stata aggiunta un'area giochi per bimbi dai 3 ai 6 anni. Tutto lo spazio, compreso quello per il calcetto, poggia adesso su una superficie sintetica più idonea all'attività fisica: a breve poi verranno aggiunte delle vele che lasceranno delle zone in ombra.