Partono i lavori di riqualificazione del parcheggio in via Bologna: i divieti in vigore

Al via giovedì 3 novembre i lavori di riqualificazione del parcheggio in via Bologna. Lo ha reso noto l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, ricordando che il costo degli interventi per la messa in sicurezza e rifacimento dell'area di sosta saranno completamente a carico della società Gross Invest proprietaria del supermercato adiacente, grazie ad un accordo raggiunto con l'amministrazione comunale.

Il cantiere procederà in tre step e comporterà ovviamente il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle zone in cui gli operai saranno al lavoro. Nella prima fase dei lavori il divieto interesserà gli stalli siti lungo il bordo esterno dell'area nel tratto che costeggia via Bologna e via Paolucci: la sosta sarà interdetta fino al 27 novembre, a questa area si aggiungerà una sezione della parte centrale fino all'11 dicembre. Infine il parcheggio sarà completamente chiuso dal 12 al 18 dicembre, data in cui è prevista la conclusione dei lavori.

Il parcheggio, prosegue l'assessore, da anni necessitava di una manuntenzione straordinaria con il fondo stradale sconnesso anche a causa delle radici degli alberi, ma nell'intervento è previsto anche un miglioramento degli spazi di accesso e di uscita:

"Al di là della necessità di esecuzione dell'opera va evidenziata la scelta da parte di una realtà commerciale di contribuire economicamente alla realizzazione di un'opera pubblica. E' la prima volta che accade a Pescara e non possiamo che ringraziare gli imprenditori per questa loro lungimiranza. In una fase così complessa la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per la tenuta e lo sviluppo della realtà sociale, sia dal punto di vista dell'offerta che dei servizi da rendere ai cittadini".