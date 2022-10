Partono i lavori di riqualificazione dell'Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo

Al via i lavori di riqualificazione dell'Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo. Nella giornata di ieri 20 ottobre è stato eseguito un sopralluogo sul posto da parte del sindaco Matteo Perazzetti e del presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, per verificare le opere che permetteranno di ristrutturare l'edificio con l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza.

Gli interventi, coperti da un importo di 839 mila euro finanziato dall’Ufficio speciale ricostruzione sisma 2016 ed eseguiti dalla ditta Feliziani Italo srl, si concluderanno entro e non oltre giugno 2023. Sono intervenuti durante l'incontro anche l'Assessore Antonio Romano che ha seguito tutto l’iter amministrativo re facendo sì che non vi fossero più ritardi ulteriori, il Dirigente Tecnico Marco Scorrano e alcuni studenti selezionati. Il sindaco si è detto soddisfatto per l'avvio di un cantiere fortemente voluto dall'amministrazione comunale:

“Questo progetto, che va ad aggiungersi ai numerosi cantieri attualmente attivi sul territorio angolo, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per restituire finalmente una struttura sicura, unificata e riqualificata ai nostri studenti, fondamentale per garantire loro un percorso scolastico stimolante, sereno e qualitativo.”