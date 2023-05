Al via i lavori di riqualificazione dell'area della curva della Martella a CIttà Sant'Angelo

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell'area della curva della Martella a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi raggiunto per conoscere gli interventi che saranno eseguiti in quell'area che da anni attendeva interventi di riqualificazione. Oltre al manto stradale, ai parcheggi e ai marciapiedi dissestati, verrà realizzata un'area verde con attrezzi e una panchina. Sarà anche creato un percorso verde fino all'Annunziata, e in questo modo finalmente cittadini e turisti potranno usufruire appieno di quell'area. Il sindaco ha commentato:

"Sono lavori appaltati grazie a finanziamento regionale, ed è la prosecuzione del progetto di riqualificazione dei punti panoramici del centro storico, per dare una riqualificazione di questi spazi aumentando la vivibilità della città per tutti. Sarà realizzata un'area pedonale, un'illuminazione artistica e ridimensionamento dei parcheggi pensando che Città Sant'Angelo a livello turistico deve riuscire a offrire punti e scorci suggestivi per rendere appieno il centro storico uno dei borghi più belli del centro Italia".