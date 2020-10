Proseguono i lavori di riqualificazione del castello di Collecorvino

Proseguono secondo programma i lavori di riqualificazione e ricostruzione del castello di Collecorvino e dell'aggregato "Marco Pantalone" nel centro storico del paese. Lo ha fatto sapere il sindaco Zaffiri dopo l'ultimo sopralluogo nel cantiere, che sta rispettando i tempi previsti e finanziato con fondi legati al terremoto 2009.

L'opera permetterà di riqualificare in modo marcato il centro storico, sottolinea il sindaco, frutto della collaborazione fra l'amministrazione comunale e i tecnici dello studio Unirest dell'Aquila, presentando il progetto al Comune di Collecorvino e poi inoltrandolo anche al comune di Fossa, in provincia dell'Aquila.

Dopo anni di difficoltà burocratiche e interlocuzioni tra i vari enti, si è riusciti a raggiungere questo grande traguardo, apparso fino al 2013 un obiettivo quasi impossibile da conquistare. Parliamo di un complesso strutturale di grandissimo pregio, dovuto in particolar modo alla presenza di affreschi e all’assetto architettonico del ‘Palazzo Giuliani, di fine ‘800, di proprietà dell’Istituto Ravasco

Approvato da pochi giorni il quinto lotto di lavori, del valore di circa 400 mila euro che si sommano ai precedenti 2,5 milioni già stanziati e per opere realizzate, sottolinea il sindaco che ringrazia gli gli ingegneri Francesco Laurini e Paoloni e i dipendenti tutti della ditta che sta svolgendo i lavori per l’efficienza dimostrata limitando al massimo i disagi per i residenti della zona.