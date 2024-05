Completati i lavori di riqualificazione dell'area giochi dell'asilo "Il grillo parlante" di Pianella

L'amministrazione comunale di Pianella ha fatto sapere di aver completato i lavori di riqualificazione dell'area giochi esterna dell'asilo nido comunale "Il grillo parlante".

Le opere hanno compreso l'installazione di una pavimentazione antitrauma, realizzata con materiali appositi per attenuare eventuali cadute e ridurre al minimo il rischio di infortuni, sono state eseguite migliorie al sistema di drenaggio delle acque piovane al fine di prevenire ristagni e assicurare una gestione ottimale delle precipitazioni, salvaguardando così la struttura e le zone di gioco. Le migliorie includono anche la sostituzione dei punti luce con lampade a led per il miglioramento dell’efficienza energetica, l’installazione di nuove tende e zanzariere e la sistemazione dei bagni.

Questo progetto è stato reso possibile grazie al supporto di due fonti di finanziamento distintive: il decreto legislativo 65/17 "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema Integrato di educazione e Istruzione 0-6 anni", che ha permesso la riqualificazione degli spazi esterni con un investimento di 17.862,58 euro e il Fondo di solidarietà comunale, che ha erogato la somma totale di 38.340,20 euro, distribuita tra voucher destinati alle famiglie del nido, finanziamento di due progetti educativi nido (Progetto "Giardino delle Emozioni"; e laboratori teatrali) e il residuo contributo per la riqualificazione degli

spazi interni ed esterni dell’asilo nido.

Ulteriori 22.000 euro saranno infatti destinati all'acquisto di giochi in legno a basso impatto ambientale, rinnovando così completamente gli spazi esterni dedicati ai piccoli ospiti dell'asilo nido. Inoltre, è stata firmata dal sindaco

la candidatura al finanziamento ministeriale che potrebbe portare all’incremento di 24 nuovi posti a disposizione per la prima infanzia nel territorio. Il Ministro dell'Istruzione e del merito ha approvato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del Pnrr, con l'obiettivo di ampliare i posti degli asili nido per migliorare l'offerta educativa fin dalla prima infanzia e offrire un concreto sostegno alle famiglie.

Quindi il Comune di Pianella potrebbe beneficiare di un finanziamento di 576mila euro per la creazione di 24 nuovi posti per i bambini più piccoli all'interno della struttura da riqualificare in via Trieste nella frazione di Cerratina.

Il Sindaco di Pianella Taddeo Manella

"Gli spazi esterni dell'asilo nido erano in uno stato di parziale abbandono, questo intervento ha permesso di ridare nuova vita ad un'area fondamentale per la crescita dei nostri piccoli concittadini. Inoltre, abbiamo inoltrato la

domanda al ministero dell’Istruzione con la possibilità di ricevere dei finanziamenti per realizzare ulteriori 24 posti a Cerratina, un progetto con il fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie delle frazioni, creando nuovi posti per l'asilo nido. A testimonianza del nostro impegno verso la realizzazione di una comunità veramente a misura di famiglia."

Il consigliere con delega all'edilizia scolastica e pubblica istruzione Sposo Denis, ha aggiunto:

"Dopo tanto tempo, restituiamo ai nostri bambini una preziosa area esterna dove poter giocare in sicurezza e goderedelle belle giornate all'aria aperta. Questo lavori sono la prova dell'impegno dell'amministrazione nel

garantire strutture di qualità per i nostri piccoli concittadini"