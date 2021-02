Piazza Nilde Iotti sta per diventare realtà: l'annuncio del consigliere Di Pasquale

Il consigliere Di Pasquale ha annunciato che piazza Nilde Iotti sta per diventare finalmente realtà. Oggi, infatti, è stata approvata, con i 17 voti della maggioranza, la delibera comunale relativa alla realizzazione dell'opera vicino a via Di Sotto, nell’ambito dell’accordo di programma stipulato nel 1997 con la società Gmg. L'esponente di Forza Italia ha espresso soddisfazione, dichiarando:

“Dopo 24 anni la nostra amministrazione sta portando a conclusione l’accordo di programma con la società Gmg, oggi ‘Gli Oleandri’, ottenendo la realizzazione dell’intera piazza e non solo della metà, come previsto dal centrosinistra-governo Alessandrini”.

I lavori sono a carico completamente del privato, dunque senza alcun esborso di denaro dei cittadini. Di Pasquale definisce poi "sterile" la polemica "sollevata dalla sinistra in merito alla cessione al privato del parcheggio interrato: il Pd sa bene che quel parcheggio era strettamente pertinenziale alla galleria commerciale che è di proprietà privata, ovvero quei posti auto non potevano essere venduti ad altri, né si crea un danno al quartiere, visto che tutta la zona di via Di Sotto è già ben servita da stalli per la sosta gratuita, dai parcheggi dell’area antistante il Conad a quelli situati dinanzi all’ex sede del quartiere, sino ai posti auto distribuiti tutt’attorno agli edifici".