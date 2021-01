Dopo anni di attesa al via i lavori per la realizzazione del primo tratto della strada pendolo

Dopo anni di attesa, partono i lavori per realizzare il primo tratto della strada pendolo. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci che ha illustrato i dettagli tecnici che riguardano il cantiere, attivo entro qualche settimana e costato circa 1,467 milioni di euro con ribasso in asta del 7,7%.

Questa arteria stradale, evidenzia il primo cittadino, è molto attesa in quanto permetterà di risolvere diverse criticità e problemi di viabilità della zona ovest della città.

L’intervento consiste nella realizzazione ex-novo di un tratto stradale di collegamento tra strada comunale piana e via Rio Sparto, della lunghezza di circa 420 metri, per intenderci fino all’intersezione ove insiste l’impianto semaforico; e va a integrarsi con altri realizzati negli anni scorsi (tra via Lago di Capestrano e via Enzo Tortora). Le aree interessate dal progetto esecutivo sono quindi tutte situate nella zona sud-ovest, e l'intervento permetterà una profonda riqualificazione dell'aspetto e della funzionalità di questa periferia.

L'arteria valorizzerà anche tutta la zona, ed è composta da:

strada urbana di quartiere composta da carreggiate indipendenti

separate da spartitraffico;

marciapiede pedonale collocato in entrambe le carreggiate;

pista ciclabile a doppio senso di marcia;

due rotatorie poste agli estremi del tratto stradale di progetto;

rete sottoservizi.

Masci si è detto orgoglioso della consegna dei lavori: