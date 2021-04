Al via i lavori di potenziamento della rete Wifi comunale in centro: pista ciclabile chiusa in un tratto del lungomare

Al via i lavori di potenziamento della rete Wifi free in centro. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, aggiungendo che il cantiere partirà oggi 6 aprile e proseguirà fino a metà maggio, grazie a fondi Por Fesr pari a 141 mila euro circa.

I vecchi access point in piazza Sacro Cuore, corso Umberto, piazza Salotto, largo mediterraneo e il tratto del lungomare nord fino all'incrocio con via Muzii saranno sostituiti con dispositivi più performanti fino a 30 mbit. Altri access point nuovi saranno installati sul lungomare nord, e per questo un tratto di pista ciclabile dal lido Aurora alla Croce del Sud sarà interdetto al transito dei ciclisti.