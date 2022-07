Lavori quasi ultimati in piazza Nilde Iotti, il sindaco Masci: "Intervento completato tra qualche settimana" [FOTO]

Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione di piazza Nilde Iotti nella zona di Pescara Colli.

Ad aggiornare sullo stato del cantiere è il sindaco Carlo Masci che ha eseguito un sopralluogo sul posto in compagnia del consigliere comunale Alessio Di Pasquale.

«Ho fatto un sopralluogo in piazza Nilde Iotti per verificare lo stato dei lavori», scrive il primo cittadino pescarese, «tra qualche settimana avremo completato l'intervento in corso, così dopo 25 anni di attesa, i cittadini dei colli potranno vivere quello spazio totalmente riqualificato. Un'altra promessa mantenuta».