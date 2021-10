Al via i lavori a Piano d'Orta e Musellaro approvati dalla giunta comunale di Bolognano

Al via due interventi approvati dalla giunta comunale di Bolognano a Piano D'Orta e Musellaro. Lo ha fatto sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo, elencando nel dettaglio i due interventi. Il primo riguarda la realizzaizone di un'area verde attrezzata nel parco urbano di Piano D'Orta, per un importo di 16.130 euro derivanti dal contributo statale del 2021 dal fondo "Contributo per il Sud per la realizzazione di infrastrutture sociali’. Lo spazio è di proprietà dell'ente e non utilizzato, ed è stato approvato il 23 luglio scorso con la realizzazione di un'area ristoro con panchine e giochi per i bimbi.

Sono invece già operativi i lavori di ricostrurzione del muro perimetrale del cimitero di Musellaro, che versava da anni in condizioni di totale abbandono:

"Un intervento dal costo esiguo, a carico del bilancio comunale, ma assolutamente necessario, non solo per ripristinare una condizione di decoro del luogo sacro ma anche per arginare il fenomeno dell’invasione dei cinghiali, sempre più spesso rintracciati a pascolare all’interno, sia in orari notturni che diurni, grazie ad una facile via di accesso”.