Masci sui lavori nel parco Florida: "Proseguono gli interventi per l'installazione dei nuovi giochi"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha fatto sapere che nel parco Florida, dove sono in corso gli interventi dell'amministrazione comunale per la riqualificazione delle aree verdi, sono quasi terminate le opere di sottofondo (posa misto granulare stabilizzato previo scavo e posa di Tnt). Dalla prossima settimana l'area della pavimentazione antitrauma in gomma per l'area dei giochi sarà delimitata con fasce d'acciaio zincato e subito dopo in quello spazio, sarà inserito il massetto drenante a forma di ellisse al posto del ghiaietto.

Queste opere sono propedeutiche all'installazione dei nuovi giochi nell'ambito del piano voluto dall'amministrazione Masci per la riqualificazione e potenziamento di tutti i parchi cittadini:

"Continuiamo a dotare i nostri 64 parchi di nuovi giochi, stiamo investendo oltre cinquecentomila euro affinché i nostri bambini possano giocare in sicurezza." Il sindaco ricorda che al link https://www.comune.pescara.it/parchi è possibile conoscere tutte le notizie utili sulle aree verdi della città. Qualche settimana fa la giunta aveva presentato il piano di intervento sul verde cittadino, che prevede oltre alla piantumazione e sostituzione di alberi, siepi e aiuole anche il rifacimento dei giochi nei parchi pubblici.